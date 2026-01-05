Tragedia in Svizzera | perché i ragazzi riprendevano senza scappare? La scienza spiega quel gesto

Dopo la tragedia a Crans-Montana, in Svizzera, si è acceso il dibattito sul comportamento di alcuni giovani che hanno ripreso l’incidente con i cellulari invece di fuggire. Questo atteggiamento ha suscitato sorpresa e interrogativi. Gli esperti spiegano che tali comportamenti possono essere influenzati da diversi fattori sociali e psicologici, senza doverli giudicare con superficialità. Un’analisi che invita alla riflessione sul rapporto tra tecnologia e reazioni di fronte a emergenze.

Tragedia Crans Montana, perché i ragazzi riprendevano invece di scappare? Lo psicologo Lavenia: “Riprendere non è cinismo, è difesa emotiva. Il cervello adolescente non è ... - Montana, in Svizzera, i social network sono stati invasi da una domanda ricorrente: perché alcuni ragazzi riprendevano con i telefoni invece di scapp ... orizzontescuola.it

Tragedia di Capodanno, l’ambasciatore in Svizzera: “I feriti non identificati sono saliti da 3 a 5” - Le famiglie si aggrappano alla speranza che siano i loro ragazzi ... repubblica.it

Insieme - Idee e Persone TV. Tomaso Albinoni · Adagio. Nel primo giorno dell’anno, una tragedia ha colpito la Svizzera lasciando dolore e sgomento. L’incendio scoppiato nella notte di Capodanno ha spezzato vite e segnato per sempre famiglie e comunità c - facebook.com facebook

La mia analisi della situazione penale in Svizzera a seguito della tragedia di Crans-Montana, per @MediasetTgcom24. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.