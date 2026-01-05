Tragedia di Mattia Cossettini la famiglia denuncia villaggio e ospedale

Un anno dopo la tragica scomparsa di Mattia Cossettini, il bambino di nove anni di Tricesimo, la famiglia denuncia il villaggio e l'ospedale coinvolti. Mattia è deceduto durante una vacanza in Egitto, colpito da un malore a Marsa Alam. La famiglia chiede chiarimenti e responsabilità sulle circostanze che hanno portato alla sua morte.

