Mercoledì 7 gennaio, tutte le scuole italiane osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle 40 vittime del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana. Su disposizione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, questa cerimonia di ricordo si svolgerà al rientro dalle vacanze natalizie, come momento di rispetto e riflessione per le vite spezzate in quella tragedia.

Un minuto di silenzio al rientro in classe dopo le vacanze natalizie. Su disposizione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in tutte le scuole italiane mercoledì 7 gennaio sarà osservato un momento di ricordo e raccoglimento in memoria delle vittime del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale hanno perso la vita 40 giovanissimi. Mentre le autorità svizzere proseguono nelle indagini sulle cause scatenanti e sulle eventuali responsabilità da attribuire alla proprietà del locale, il Constellation, ad oggi tutti i ragazzi che hanno perso la vita hanno un volto e un nome: nove di loro erano minorenni, la più piccola solamente 14 anni, e sei erano italiani, Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, un minuto di silenzio mercoledì in tutte le scuole italiane

Leggi anche: Strage a Crans Montana: mercoledì 7 gennaio minuto di silenzio in tutte le scuole italiane

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tragedia di Crans-Montana: minuto di silenzio in tutto lo sport italiano nel weekend; Crans-Montana, tornano 5 delle 6 salme vittime italiane. Venerdì messa a Roma; Un minuto di silenzio per la tragedia di Crans-Montana; Minuto di Silenzio per la Tragedia di Crans Montana.

Tragedia Crans-Montana, Valditara dispone un minuto di silenzio in tutte le scuole. Il cordoglio dei Direttori USR di Lombardia, Lazio e Veneto - I Direttori USR di Lombardia e Lazio esprimono cordoglio ufficiale per la morte degli studenti Chiara, Achille e Riccardo nel rogo in Svizzera, mentre la scuola si prepara al lutto. orizzontescuola.it