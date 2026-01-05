Tragedia di Crans-Montana un minuto di silenzio mercoledì in tutte le scuole italiane
Mercoledì 7 gennaio, tutte le scuole italiane osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle 40 vittime del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana. Su disposizione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, questa cerimonia di ricordo si svolgerà al rientro dalle vacanze natalizie, come momento di rispetto e riflessione per le vite spezzate in quella tragedia.
Un minuto di silenzio al rientro in classe dopo le vacanze natalizie. Su disposizione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in tutte le scuole italiane mercoledì 7 gennaio sarà osservato un momento di ricordo e raccoglimento in memoria delle vittime del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale hanno perso la vita 40 giovanissimi. Mentre le autorità svizzere proseguono nelle indagini sulle cause scatenanti e sulle eventuali responsabilità da attribuire alla proprietà del locale, il Constellation, ad oggi tutti i ragazzi che hanno perso la vita hanno un volto e un nome: nove di loro erano minorenni, la più piccola solamente 14 anni, e sei erano italiani, Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Nella tragedia ci sono anche storie di coraggio, di persone che hanno messo in pericolo la loro vita per salvare quella degli altri. Come Paolo, italiano che vive a Crans-Montana. “Sono stato travolto dai corpi dei ragazzi”, ha raccontato. #Tg1 Leonardo Zellino x.com
