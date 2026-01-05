Oggi, le salme delle cinque giovani vittime italiane dell’incendio di Crans-Montana, avvenuto a Capodanno, rientrano in Italia. Con un volo dell’Aeronautica Militare, gli aerei atterreranno all’aeroporto di Linate. I funerali saranno organizzati a spese dello Stato. La tragica perdita colpisce le famiglie e l’intera comunità nazionale, che si unisce nel cordoglio.

Roma, 5 gennaio 2026 – Rientrano oggi in Italia, con un volo C-130 dell'Aeronautica militare che atterrerà a Linate, le salme di Riccardo Minghetti (16 anni), Giovanni Tamburi (16 anni), Chiara Costanzo (16 anni), Emanuele Galeppini (17 anni) e Achille Barosi (16 anni), cinque delle sei giovani vittime italiane dell’incendio di Capodanno nella svizzera Crans-Montana. A Milano sarà proclamato il lutto cittadino, mentre sono in corso i preparativi per i funerali, a spese dello Stato. Quelli di Riccardo saranno a Roma, il 7 gennaio, nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur, e quelli di Giovanni a Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tragedia di Crans-Montana, oggi il rientro in Italia delle salme: la diretta. I funerali a spese dello Stato

Leggi anche: Chiara Costanzo e Achille Barosi, oggi il rientro a Milano: a Linate le salme delle vittime di Crans-Montana. La diretta

Leggi anche: Chiara Costanzo e Achille Barosi, oggi il rientro delle salme a Milano: a Linate il volo con le vittime di Crans-Montana. La diretta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incidente Crans-Montana: il supporto del Servizio nazionale della protezione civile; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; Tragedia Crans Montana: 47 morti e 115 di feriti al party di Capodanno, no attentato.

Crans Montana, oggi l’arrivo delle salme in Italia di 5 ragazzi morti. La procuratrice: “Indagine? Ci vorrà un’enorme quantità di tempo” - Un volo dell'Aeronautica militare riporterà oggi in Italia le 5 salme dei giovani morti nell'incendio di Capodanno a Crans Montana. ilfattoquotidiano.it