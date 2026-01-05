Tragedia di Capodanno a Crans-Montana don Francesco Cristofaro | Sgomento per chi usa i social per criticare tutto Serve rispetto non rumore

Da laprimapagina.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, don Francesco Cristofaro invita a riflettere sull’importanza del rispetto e del silenzio. In un momento così difficile, è essenziale evitare commenti inutili sui social e concentrarsi sulla solidarietà. Un appello a mantenere la dignità e il rispetto per le vittime e le loro famiglie, senza lasciarsi coinvolgere da rumore e polemiche sterili.

Crans-Montana – Un appello al rispetto e al silenzio arriva da don Francesco Cristofaro, dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana che ha spezzato giovani vite. Il sacerdote esprime sgomento e dolore per chi, secondo lui, sfrutta i social per criticare tutto, anche davanti a drammi così profondi. “Provo sgomento e dolore – scrive don Cristofaro – pensando che ci sono persone che l’unica cosa che sanno fare è usare i social per criticare tutto, ogni cosa, tutti. Ma quale vita vivono queste persone? Neanche il dolore della perdita drammatica di giovani vite a Crans-Montana restituisce loro un briciolo di umanità”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

tragedia di capodanno a crans montana don francesco cristofaro sgomento per chi usa i social per criticare tutto serve rispetto non rumore

© Laprimapagina.it - Tragedia di Capodanno a Crans-Montana, don Francesco Cristofaro: “Sgomento per chi usa i social per criticare tutto. Serve rispetto, non rumore”

Leggi anche: Crans-Montana, la notte di Capodanno si trasforma in tragedia

Leggi anche: Crans Montana, psicologi trentini sul posto dopo la tragedia di Capodanno

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana, la perla del jet set svizzero segnata dalla strage di Capodanno; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; Zona Bianca: Strage di Capodanno, cos'è successo a Crans-Montana? Video.

tragedia capodanno crans montanaCrans-Montana, identificati i sei ragazzi italiani morti, oggi il rimpatrio - L'accusa dell'ambasciatore "Tragedia evitabile". rainews.it

tragedia capodanno crans montanaCrans-Montana, sei vittime italiane identificate. Ambasciatore: "Tragedia evitabile". LIVE - L'ambasciatore: 'Una tragedia evitabile'. tg24.sky.it

tragedia capodanno crans montanaTragedia a Crans Montana, almeno 47 vittime. Così è scoppiato l’incendio di Capodanno - Così è scoppiato l’incendio di Capodanno ... iodonna.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.