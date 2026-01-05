Tragedia di Capodanno a Crans-Montana don Francesco Cristofaro | Sgomento per chi usa i social per criticare tutto Serve rispetto non rumore

Dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, don Francesco Cristofaro invita a riflettere sull’importanza del rispetto e del silenzio. In un momento così difficile, è essenziale evitare commenti inutili sui social e concentrarsi sulla solidarietà. Un appello a mantenere la dignità e il rispetto per le vittime e le loro famiglie, senza lasciarsi coinvolgere da rumore e polemiche sterili.

Crans-Montana – Un appello al rispetto e al silenzio arriva da don Francesco Cristofaro, dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana che ha spezzato giovani vite. Il sacerdote esprime sgomento e dolore per chi, secondo lui, sfrutta i social per criticare tutto, anche davanti a drammi così profondi. "Provo sgomento e dolore – scrive don Cristofaro – pensando che ci sono persone che l'unica cosa che sanno fare è usare i social per criticare tutto, ogni cosa, tutti. Ma quale vita vivono queste persone? Neanche il dolore della perdita drammatica di giovani vite a Crans-Montana restituisce loro un briciolo di umanità".

Crans-Montana, sei vittime italiane identificate. Ambasciatore: "Tragedia evitabile". LIVE - L'ambasciatore: 'Una tragedia evitabile'. tg24.sky.it

Tragedia a Crans Montana, almeno 47 vittime. Così è scoppiato l’incendio di Capodanno - Così è scoppiato l’incendio di Capodanno ... iodonna.it

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana riporta alla mente la paura vissuta a Villa Kristall di Ariano Irpino lo scorso 28 dicembre nel corso di una festa di matrimonio. Anche sul Tricolle sarebbero stati dei candelotti piazzati sulla torta nuziale a innescare l'i - facebook.com facebook

La #tragedia di #Capodanno a Crans-Montana, in #Svizzera: il dolore e la speranza appesa a un filo dei familiari dei ragazzi dispersi. Sono sei quelli italiani, mentre sale a 14 – e non più 13 – il numero dei feriti. #Tg1 Roberta Ferrari x.com

