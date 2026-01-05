Tragedia Crans-Montana oggi il rientro della salma di Emanuele Galeppini a Genova
Oggi, lunedì 5 gennaio, si svolge il rientro della salma di Emanuele Galeppini, il giovane genovese di 17 anni deceduto nel tragico incendio della discoteca Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. La cerimonia rappresenta un momento di lutto e di ricordo per la famiglia e la comunità.
È previsto oggi, lunedì 5 gennaio, il rientro della salma di Emanuele Galeppini, il 17enne genovese morto nel rogo della discoteca Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera.Il cerimoniale funebre prenderà il via questa mattina presso il centro funerario di Sion. Da qui, un corteo scorterà i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
