Tragedia Crans-Montana la scuola verso l’ultimo saluto a Giovanni Tamburi Modugno | Stiamo già pensando a come potenziare il servizio dello sportello psicologico

Il Liceo Righi di Crans-Montana ha annunciato un rafforzamento del servizio di supporto psicologico per studenti e personale, in seguito alla tragica perdita di Giovanni Tamburi. Il presidente Modugno ha sottolineato il legame affettivo con Tamburi, definendolo “nostro figlio”, e ha evidenziato l’impegno dell’istituto nel garantire un sostegno adeguato in questo momento difficile.

Il Liceo Righi potenzia lo sportello psicologico per supportare studenti e personale dopo la morte di Giovanni Tamburi, definito dal presidente Modugno "nostro figlio". La scuola, in attesa dei funerali di mercoledì, adotta una linea di ascolto per gestire un rientro in classe segnato da un "sentimento diffuso di sofferenza". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Tragedia di Crans Montana, chi era il 26enne Giovanni Tamburi riconosciuto dal dna Leggi anche: Tragedia di Crans Montana, chi era il 16enne Giovanni Tamburi riconosciuto dal dna Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Studenti italiani coinvolti nella tragedia a Crans-Montana: psicologi al rientro a scuola. Le parole del Dirigente e il cordoglio del Ministro; Tragedia Crans-Montana: Roma piange Riccardo Minghetti, il 16enne studente del liceo Cannizzaro; Tragedia a Crans-Montana: come le scuole possono formare una nuova cultura del soccorso; Strage Crans-Montana, al liceo Virgilio di Milano dal 7 gennaio una task force di psicologi. Tragedia Crans Montana, le scuole osserveranno un minuto di silenzio. Il messaggio di Valditara e il cordoglio dei vertici scolastici di Lombardia e Lazio per la perdita degli ... - I Direttori USR di Lombardia e Lazio esprimono cordoglio ufficiale per la morte degli studenti Chiara, Achille e Riccardo nel rogo in Svizzera, mentre la scuola si prepara al lutto. orizzontescuola.it

Tragedia di Crans-Montana, un minuto di silenzio anche nelle scuole di Ascoli Piceno. Ministro Valditara: “Vicinanza alle famiglie delle vittime” - Montana, in Svizzera, che ha visto spegnersi sei giovani vite italiane, resta ancora una ferita aperta ... picenonews24.it

Tragedia a Crans-Montana, mercoledì 7 gennaio in tutte le scuole un minuto di silenzio in memoria delle vittime - Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans- quotidianopiemontese.it

Crans-Montana, l'ambasciatore italiano in Svizzera: "Tragedia evitabile". Oggi rimpatrio di 5 vittime italiane Definitivo il bilancio della tragedia di Capodanno: sono sei i connazionali la cui morte è stata accertata, tutti giovanissimi - facebook.com facebook

Tragedia Crans Montana, al Niguarda migliorano le condizioni dei pazienti x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.