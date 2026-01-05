Tragedia Crans Montana Antonella Clerici | Le accuse ai ragazzi sono vergognose Servono empatia e rispetto non giudizi
Antonella Clerici apre la nuova puntata di È Sempre Mezzogiorno con un ricordo dedicato alla tragedia di Crans-Montana. La conduttrice sottolinea l’importanza di mostrare empatia e rispetto nei confronti dei giovani coinvolti, condannando le accuse ingiuste e vergognose rivolte loro. Un gesto di solidarietà e riflessione in un momento difficile, volto a promuovere comprensione e sensibilità.
Antonella Clerici ha scelto di dedicare l'introduzione della nuova puntata di È Sempre Mezzogiorno alla tragedia di Crans-Montana. La conduttrice di Raiuno ha commentato i fatti della notte di Capodanno con parole nette e dirette. L'incendio nei pressi del locale Le Constellation ha causato 47 morti e più di 100 tra ustionati e feriti. Le indagini stanno proseguendo per fare luce su una pagina drammatica di cronaca che ha visto morire tanti ragazzi e ragazze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Crans-Montana, Antonella Clerici rompe il silenzio in tv: “Sui social giudizi indegni, serve empatia”
Leggi anche: Crans-Montana, Antonella Clerici furiosa: "Schifoso e indegno giudicare i ragazzi. Senza empatia siamo delle bestie"
Tragedia di Crans-Montana, in volo da Bologna per aiutare i feriti in Svizzera. Alessandra, infermiera: “Situazione tragica con tutti quei giovani”; Italiani dispersi a Crans Montana, chi sono: Giovanni, Chiara e gli altri. I genitori: «Aiutateci a trovarli»; Crans-Montana, gli esperti: Tragedia evitabile. Ecco i precedenti; Sara e Antonella Di Vita morte per intossicazione a Pietracatella: i carabinieri esaminano frigo e dispensa.
“Ho letto le critiche contro i ragazzi morti nell’incendio di Crans-Montana. È una cosa veramente schifosa e indegna”: lo sfogo di Antonella Clerici - La conduttrice si scaglia contro chi ha criticato i giovani vittime dell'incendio: "È una cosa indegna e schifosa" ... ilfattoquotidiano.it
Antonella Clerici sulla tragedia di Crans-Montana: “Così diventiamo delle bestie” - Antonella Clerici interviene sulla tragedia di Crans- urbanpost.it
Antonella Clerici ricorda le vittime di Crans-Montana - Montana nel locale “Le Constellation” ha veramente toccato tutti, anche se non mancano le polemiche a riguardo per diverse ragioni. novella2000.it
Tragedia di Crans-Montana, mercoledì 7 Gennaio un minuto di silenzio in tutte le scuole italiane https://www.terremarsicane.it/tragedia-di-crans-montana-mercoledi-7-gennaio-un-minuto-di-silenzio-in-tutte-le-scuole-italiane/ #Attualità #Cronaca #Ultimora #cra - facebook.com facebook
Nella tragedia ci sono anche storie di coraggio, di persone che hanno messo in pericolo la loro vita per salvare quella degli altri. Come Paolo, italiano che vive a Crans-Montana. “Sono stato travolto dai corpi dei ragazzi”, ha raccontato. #Tg1 Leonardo Zellino x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.