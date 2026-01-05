Tragedia Crans Montana Antonella Clerici | Le accuse ai ragazzi sono vergognose Servono empatia e rispetto non giudizi

Antonella Clerici apre la nuova puntata di È Sempre Mezzogiorno con un ricordo dedicato alla tragedia di Crans-Montana. La conduttrice sottolinea l’importanza di mostrare empatia e rispetto nei confronti dei giovani coinvolti, condannando le accuse ingiuste e vergognose rivolte loro. Un gesto di solidarietà e riflessione in un momento difficile, volto a promuovere comprensione e sensibilità.

Antonella Clerici ha scelto di dedicare l'introduzione della nuova puntata di È Sempre Mezzogiorno alla tragedia di Crans-Montana. La conduttrice di Raiuno ha commentato i fatti della notte di Capodanno con parole nette e dirette. L'incendio nei pressi del locale Le Constellation ha causato 47 morti e più di 100 tra ustionati e feriti. Le indagini stanno proseguendo per fare luce su una pagina drammatica di cronaca che ha visto morire tanti ragazzi e ragazze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

