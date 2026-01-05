Tragedia a Crans-Montana Pelikan in volo per trasportare in Italia un giovane ustionato

Una tragedia si è verificata a Crans-Montana, in Svizzera, con un incidente che ha causato la morte di 40 persone, tra cui sei italiani, e il ferimento di oltre 120. Un velivolo Pelikan è stato utilizzato per trasportare in Italia alcuni dei feriti più gravi. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, mentre si cercano di fare luce sulle cause di questa tragedia.

Quaranta morti, di cui sei italiani, e più di centoventi feriti. È questo, almeno per il momento, il bilancio della strage avvenuta in Svizzera, al bar Le Constellation di Crans-Montana.Nel pomeriggio di domenica 4 gennaio uno dei pazienti italiani – un giovane milanese rimasto gravemente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Tragedia Crans-Montana: uno ustionato, l'altro disperso. Il dramma dei due amici romani Leggi anche: Tragedia Crans-Montana, il padre di un 16enne romano rimasto ustionato: "Sta male ma è vivo" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Tragedia a Crans-Montana, Pelikan in volo per trasportare in Italia un giovane ustionato; Tragedia di Crans-Montana, il Pelikan 1 in missione speciale per trasportare in Italia un giovane gravemente ustionato; L’elicottero Pelikan 1 porta da Zurigo a Milano un giovane ferito a Crans-Montana; L'elicottero Pelikan 1 trasporta a Milano un giovane ustionato di Crans Montana. Tragedia di Crans-Montana, il Pelikan 1 in missione speciale per trasportare in Italia un giovane gravemente ustionato - C'è anche l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige impegnata nel prestare aiuto alle persone ferite nella tragedia dell’incendio di Crans- ildolomiti.it

L'elicottero Pelikan 1 trasporta a Milano un giovane ustionato di Crans Montana - ha lasciato l'Ospedale universitario di Zurigo diretto alla clinica Niguarda del capoluogo lombardo, sua città di residenza ... rainews.it

L’elicottero Pelikan 1 porta da Zurigo a Milano un giovane ferito a Crans-Montana - L’operazione è stata coordinata dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige in collaborazione con Elisoccorso Alto Adige. altoadige.it

Ieri sera, tra le vittime della tragedia di Crans-Montana, è stato identificato anche Achille Barosi, 16enne, studente del liceo artistico delle Orsoline di Milano. Esprimo profondo cordoglio ai genitori, agli amici e ai compagni di scuola. La nostra vicinanza va anc - facebook.com facebook

Tragedia Crans Montana, al Niguarda migliorano le condizioni dei pazienti x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.