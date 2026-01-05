Tragedia a Castelnuovo Rangone | padre 89enne uccide la figlia con un martello

A Castelnuovo Rangone si è verificata una grave tragedia familiare: un uomo di 89 anni ha ucciso la propria figlia con un martello. L’incidente è avvenuto tra via per Formigine e via Montanara. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, che ha sconvolto la comunità locale.

Una tragedia familiare si è verificata oggi a Castelnuovo Rangone, nella zona compresa tra via per Formigine e accanto a via Montanara. Secondo le prime informazioni, un uomo di 89 anni avrebbe ucciso la figlia, Monica Canepari, una donna di 60 anni.Stando a quanto ricostruito l'anziano avrebbe.

