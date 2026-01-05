Il traffico a Roma alle ore 19:30 del 5 gennaio 2026 appare regolare sulla maggior parte delle vie principali. Tuttavia, a causa del maltempo, alcune strade sono state chiuse per allagamenti, soprattutto nella zona sud-est, come via Appia, il Raccordo Anulare e via Ardeatina. Sono state inoltre adottate modifiche alla viabilità in occasione della chiusura della Porta Santa in Vaticano. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito Roma Verde.

Luceverde Roma ritrovati si mantiene il regolare il traffico sulla principale rete viaria della capitale a causa del maltempo che continua ad interessare diversi quadranti della città si è resa necessaria la chiusura per allagamenti di diverse strade in particolare nella zona sud-est tra queste via Appia dove è chiusa il sottopasso 3 Raccordo Anulare e l'aeroporto di Ciampino la strada è chiusa anche tra via Lavinio e Piazza Re di Roma in questa direzione chiusa Inoltre via Ardeatina tra via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta altra chiusura su via Collatina tra via dell'Acqua Vergine e via Longoni chiuse oltre sulla tangenziale est e la galleria Farnesina in direzione dell'Olimpico e domani giorno dell'epifania si concluderà il Giubileo della speranza con la chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro officiato da papa Leone quattordicesimo già da questa notte modifiche alla viabilità e chiusure in tutta l'area circostante ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma verde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-01-2026 ore 19:30

