Traffico Roma del 05-01-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma al 5 gennaio 2026 alle 18:30 è influenzato dal maltempo, con alcune strade chiuse per allagamenti, tra cui via Appia, via Ardeatina e via Collatina. La viabilità sulla principale rete cittadina presenta rallentamenti, soprattutto sulla Tangenziale Est e in zona Olimpico. Per dettagli aggiornati e informazioni sulle chiusure legate alle celebrazioni dell’Epifania, si consiglia di consultare il sito ufficiale Roma.

Luceverde Roma ritrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria della capitale è a causa del maltempo che sta interessando i diversi quadranti della città si è resa necessaria la chiusura per allagamenti di alcune strade tra queste via Appia dove è chiuso il sottopasso tra il raccordo anulare e l'aeroporto di Ciampino con ripercussioni per il traffico sempre su via Appia chiusura tra via Lavinio Piazza Re di Roma in questa direzione chiusa anche via Ardeatina su due tratti tra via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta e tra il divino amore e Castel di Leva nelle due direzioni altre chiusura su via Collatina tra via dell'Acqua Vergine e via Longoni chiusa Inoltre sulla tangenziale est e la galleria Farnesina in direzione dell'Olimpico forse i rallentamenti per allagamenti su via Salaria in uscita dalla via dei Prati Fiscali all'aeroporto dell'Urbe e domani giorno dell'epifania si concluderà il Giubileo della speranza con la chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro rito officiato da Papa Leone Giada questa notte e modifiche alla viabilità e chiusure in tutta l'area circostante ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

