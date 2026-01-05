Il traffico a Roma alle ore 16:30 del 5 gennaio 2026 si presenta regolare sulla rete principale, ma si registrano diverse chiusure a causa di allagamenti e maltempo. Alcune strade, tra cui via Appia, via Ardeatina e la tangenziale est, sono interdette al traffico. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni e di consultare fonti ufficiali per aggiornamenti sulle variazioni della viabilità, in particolare in vista delle celebrazioni per l’Epifania.

Luceverde Roma Bentrovati si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitale prudenza per il maltempo che sta interessando la città con piogge e temporali anche di forte intensità diverse le strade chiuse per allagamenti tra queste su via Appia chiuso il sottopasso tra il raccordo anulare è l'aeroporto di Ciampino chiusa anche via Ardeatina su due tratti tra via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta e tra il divino amore e Castel di Leva nelle due direzioni altre a chiusura su via Collatina tra via Longoni e raccordo anulare anche sulla tangenziale est a causa di allagamenti si è resa necessaria la chiusura della galleria Farnesina in direzione dell'Olimpico è ancora per allagamenti alle porte della capitale e resta chiusa per chi viaggia sull'autosole l'immissione sulla A24 Roma Teramo Per chi da Napoli deve proseguire verso Roma e domani giorno dell'epifania si concluderà il Giubileo della speranza con la chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro rito officiato da Papa Leone quattordicesimo Giada Quest modifiche alla viabilità e chiusure in tutta l'area circostante ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-01-2026 ore 16:30

Leggi anche: Traffico Roma del 05-01-2026 ore 07:30

Leggi anche: Traffico Roma del 05-01-2026 ore 08:30

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Previsioni traffico Capodanno 2026; Centro storico a 30 all’ora: dal 15 gennaio Roma cambia passo, nuovi limiti e Ztl ridisegnata; Autocisterna si ribalta sull'Aurelia bis: traffico bloccato tra Tarquinia e Monte Romano, elisoccorso sul posto (FOTO); Voli cancellati, weekend da incubo per centinaia di passeggeri: da Bergamo a Berlino, guasti e disagi.

Traffico Roma del 05-01-2026 ore 11:30 - Luceverde Roma trovati sul Raccordo Anulare rallentamenti e code per traffico tra la Cassia bis via Salaria in carreggiata interna congestionato il ... romadailynews.it