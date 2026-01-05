Traffico Roma del 05-01-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 5 gennaio 2026 alle 14:30 presenta diverse criticità a causa del maltempo. Piogge intense e temporali hanno causato allagamenti e chiusure su varie strade, tra cui l'autostrada A24 e il Raccordo Anulare. Sono stati temporaneamente interdetti alcuni tratti e uscite per motivi di sicurezza. Si consiglia di verificare le condizioni aggiornate e di pianificare eventuali percorsi alternativi consultando i canali ufficiali.

Luceverde Roma Bentrovati poco il traffico sulla principale rete viaria della capitale prudenza per il maltempo che sta interessando la città con piogge e temporali anche di forte intensità diverse le chiuse per allagamenti alle porte della capitale per allagamenti Infatti è chiusa per chi viaggia sull'autosole l'immissione sulla A24 Roma Teramo Per chi da Napoli deve proseguire verso Roma sempre per allagamenti sul Raccordo Anulare chiusa a lungo la carreggiata interna l'uscita di via Ardeatina sulla stessa via Ardeatina chiuso il tratto tra via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta è ancora per allagamenti chiusa via degli Aldobrandeschi via della Vignaccia e via dei Bevilacqua chiusa anche via Collatina tra via Longone e Raccordo Anulare e via Appia tra Ciampino e Frattocchie nelle due direzioni e domani giorno dell'epifania si concluderà il segno della speranza con la chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro rito officiato da Papa Leone quattordicesimo già da questa notte modifiche alla viabilità e chiusura in tutta l'area circostante ma per i dettagli di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-01-2026 ore 14:30 Leggi anche: Traffico Roma del 05-01-2026 ore 07:30 Leggi anche: Traffico Roma del 05-01-2026 ore 08:30 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Previsioni traffico-meteo weekend 2-4 Gennaio 2026; Previsioni traffico Capodanno 2026; Centro storico a 30 all’ora: dal 15 gennaio Roma cambia passo, nuovi limiti e Ztl ridisegnata; Autocisterna si ribalta sull'Aurelia bis: traffico bloccato tra Tarquinia e Monte Romano, elisoccorso sul posto (FOTO). Traffico Roma del 05-01-2026 ore 14:30 - Luceverde Roma Bentrovati poco il traffico sulla principale rete viaria della capitale prudenza per il maltempo che sta interessando la città con piogge e ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 05-01-2026 ore 09:30 - Luceverde Lazio Bentrovati prudenza per il maltempo che sta interessando la regione con piogge e temporali anche di forte intensità Un ulteriore invito ... romadailynews.it

Colosseo nel traffico (Roma). Nikon D810 24 70 - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Il 31 dicembre divieti e chiusure al traffico in Centro per la “We Run Rome” romamobilita.it/primo-piano/il… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.