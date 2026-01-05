Traffico Roma del 05-01-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 del 5 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta rallentamenti e code su diverse arterie, tra cui il Raccordo Anulare, la via Salaria e la via Pontina. Disagi si registrano anche sulla A1 tra Ponzano Romano e Roma Nord, con circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Roma Velletri a Frascati. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Luceverde Roma trovati sul Raccordo Anulare rallentamenti e code per traffico tra la Cassia bis via Salaria in carreggiata interna congestionato il traffico su via in corrispondenza di Ciampino per allagamento auto in coda tra Ciampino e la statale 140 del Lago di Albano In entrambe le direzioni disposto il transito sulle lanari traffico incolonnato su via Pontina in direzione Latina tra Tor de' Cenci via di Pratica incidente sulla A1 Firenze Roma tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord in direzione Roma è sempre in questa direzione code per traffico intenso tra Colleferro e Roma Sud trasporto ferroviario sospesa la circolazione sulla linea Roma Velletri a Frascati per l'allargamento della sede ferroviaria nei pressi di Ciampino possibili ritardi variazioni cancellazioni per i dettagli di queste altre notizie potete consultare roma.

