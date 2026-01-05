Il traffico in Lazio al 5 gennaio 2026 alle 17:30 presenta alcune criticità, soprattutto sulla carreggiata Nord dell’autostrada. Si registrano code tra Cassino e Frosinone, tra Ceprano e Roma Sud verso Firenze, e tra Ponzano Romano e Soratte. Le condizioni meteo avverse, con pioggia e temporali intensi, richiedono massima attenzione alla guida, con il limite di velocità ridotto a 110 km/h in autostrada. Diverse strade di Roma sono chiuse per all

luce verde Lazio Bentrovati trafficata alla carreggiata Nord dell'autosole Ci sono code a tratti tra Cassino e Frosinone tra Ceprano e la diramazione di Roma Sud proseguendo verso Firenze con tratti anche tra Ponzano Romano Soratte fabbro spostamenti in parte penalizzati dal maltempo che sta interessando la regione con piogge e temporali anche di forte intensità un'ulteriore invito la massima prudenza nella guida e al proposito ricordiamo che quando piove il limite massimo di velocità in autostrada scende a 110 km orari in Roma diverse le strade chiuse per allagamenti tra queste su via Appia chiuso il passo tra il raccordo anulare è l'aeroporto di Ciampino chiusa anche via Ardeatina su due tratti tra via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta e tre il divino amore è Castel di Leva nelle due direzioni altre a chi Giura su via Collatina tra via dell'Acqua Vergine e via Longoni sulla tangenziale est è chiusa la galleria Farnesina in direzione dell'Olimpico è sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti e code tra il bivio per la 24 Roma Teramo via Casilina nelle due direzioni per rallentamenti e code anche in carreggiata esterna tra via Laurentina e via Ardeatina bene tutto Grazie per l'attenzione servizio in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-01-2026 ore 17:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 05-01-2026 ore 09:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 17:30

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Lunedi 5 gennaio la XXIV edizione della Calza della befana più lunga del mondo; Meteo, che tempo farà a Capodanno 2026: in arrivo neve e crollo delle temperature, le previsioni di Giuliacci; Maltempo senza tregua a Roma: alberi caduti, strade chiuse e disagi su strade e ferrovie; Traffico Roma del 05-01-2026 ore 11 | 30.

Traffico Lazio del 05-01-2026 ore 17:30 - luce verde Lazio Bentrovati trafficata alla carreggiata Nord dell'autosole Ci sono code a tratti tra Cassino e Frosinone tra Ceprano e la diramazione ... romadailynews.it