Disagi alla circolazione nel territorio di Fossacesia a causa della chiusura dell’autostrada A14 in direzione nord nel tratto di Val di Sangro, conseguente alla rapina a un portavalori avvenuta questa mattina sull’A14 nel territorio del Comune di Ortona.A darne notizia è il Comune di Fossacesia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Traffico in tilt sulla statale 16 a Fossacesia dopo la chiusura dell’A14

