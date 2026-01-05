Traffico in tilt sulla statale 16 a Fossacesia dopo la chiusura dell’A14
A Fossacesia si registrano rallentamenti sulla statale 16 a causa della chiusura dell’A14 in direzione nord, nel tratto di Val di Sangro. La sospensione del traffico è stata causata dalla recente rapina a un portavalori sull’A14 nei pressi di Ortona, determinando disagi alla circolazione locale. La situazione rimane sotto monitoraggio, con aggiornamenti attesi sulle eventuali riaperture e sulle misure adottate.
Disagi alla circolazione nel territorio di Fossacesia a causa della chiusura dell’autostrada A14 in direzione nord nel tratto di Val di Sangro, conseguente alla rapina a un portavalori avvenuta questa mattina sull’A14 nel territorio del Comune di Ortona.A darne notizia è il Comune di Fossacesia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
