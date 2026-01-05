Tradizione e religione | presentato il calendario 2026 della Compagnia di San Ranieri

Il calendario 2026 della Compagnia di San Ranieri è stato presentato a Pisa, presso Palazzo Gambacorti. Realizzato con immagini dei dipinti del Duomo di Pisa, è stato reso disponibile gratuitamente dall’Opera della Primaziale Pisana, e distribuito nelle edicole della città dal 31 dicembre. Questo calendario si inserisce nel contesto delle tradizioni religiose locali, offrendo un’accurata rappresentazione artistica e culturale della città.

Pisa, 5 gennaio 2026 – È stato presentato a Palazzo Gambacorti il calendario della Compagnia di San Ranieri, con le immagini relative ai dipinti del Duomo di Pisa, pubblicate per gentile concessione dell'Opera della Primaziale Pisana, che è in distribuzione gratuitamente dal 31 dicembre scorso presso le edicole dei giornali di Pisa. La presentazione è stata animata Riccardo Buscemi, Priore della Compagnia di San Ranieri e assessore del Comune di Pisa, Maria Luisa Ceccarelli e Gabriella Garzella curatrici dei testi, Don Luca Baù, Andrea Lombardi, grafico e gli sponsor che hanno reso possibile l'iniziativa.

