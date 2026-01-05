Tra Rinascimento e Classicismo un focus sulla storia del barocco musicale con il maestro Ivan Bratti

Con l'inizio dell'anno nuovo, riprendono le conferenze settimanali dell'Accademia di Formazione Permanente di Auser. In questa occasione, il maestro Ivan Bratti ci guiderà in un percorso tra Rinascimento, Classicismo e il barocco musicale, approfondendo le origini e le caratteristiche di questo importante periodo storico e artistico. Un’occasione per conoscere meglio le evoluzioni della musica attraverso un'analisi accurata e documentata.

