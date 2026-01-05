Tra Rinascimento e Classicismo un focus sulla storia del barocco musicale con il maestro Ivan Bratti
Con l'inizio dell'anno nuovo, riprendono le conferenze settimanali dell'Accademia di Formazione Permanente di Auser. In questa occasione, il maestro Ivan Bratti ci guiderà in un percorso tra Rinascimento, Classicismo e il barocco musicale, approfondendo le origini e le caratteristiche di questo importante periodo storico e artistico. Un’occasione per conoscere meglio le evoluzioni della musica attraverso un'analisi accurata e documentata.
Con l'inizio dell'anno nuovo tornano anche le conferenze settimanali dell'Accademia di Formazione Permanente di Auser. Mercoledì 7 gennaio, alle ore 15, si torna a parlare di cultura con un approfondimento dal titolo “La lunga storia del Barocco musicale: figlio del Rinascimento, padre del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
