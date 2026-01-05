Torna su Rai 1 con una nuova stagione Don Matteo, la celebre fiction prodotta da Lux Vide e Rai Fiction. Dal giovedì 8 gennaio, dieci prime serate accompagneranno il pubblico nelle vicende del sacerdote detective interpretato da Terence Hill, tra enigmi da risolvere e riflessioni sulla ricerca della felicità. Una serie apprezzata per il suo stile sobrio e la narrazione coinvolgente, che conferma il suo ruolo tra le produzioni più longeve della televisione italiana.

T orna con una nuova stagione Don Matteo, una delle serie Rai più longeve e di maggior successo, in dieci prime serate su Rai 1 da giovedì 8 gennaio (una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction). Nei nuovi episodi don Massimo, interpretato da Raoul Bova, è sempre diviso tra nuovi misteri da risolvere e la missione di ascoltare e tendere una mano a chi ne ha più bisogno, gli insostituibili Natalina, Pippo e il maresciallo Cecchini, nonché Diego e Giulia, che sembrano finalmente felici insieme ma si interrogano sul futuro e sulle scelte che contano davvero nella vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra nuovi misteri da risolvere e la ricerca della felicità, l'attore torna a vestire i panni di don Massimo nell'amatissima fiction di Rai 1

