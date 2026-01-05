Tra immaginazione e scenari da sogno laboratorio per bambini a Palazzo Santa Margherita

Al Palazzo Santa Margherita, un laboratorio dedicato ai bambini invita alla scoperta attraverso il gioco e la creatività. I piccoli partecipanti, ispirati dall’arte, potranno inventare storie e combinare elementi come città immaginarie, personaggi insoliti e scenari da sogno. Un’occasione per esplorare l’immaginazione in un ambiente educativo e coinvolgente, stimolando la fantasia e la curiosità dei più giovani.

Una mostra che diventa un gioco, con i bambini che, proprio come ha fatto l'artista, creano nuove storie combinando tra di loro città immaginarie, personaggi insoliti e scenari da sogno. È ciò che avviene nel laboratorio gratuito per bambini tra i 5 e i 7 anni "Inverni di carta" che si ispira.

