La Tournée dei quattro trampolini 2025-26 si avvicina alla conclusione con l’evento di Bischofshofen, in Austria. Questa località rappresenta l’unica tappa stabile nel calendario, mantenendo il suo ruolo tradizionale. L’ultima tappa si distingue per il “Drei Könige Springen,” un appuntamento che chiude la stagione sportiva con una tradizione consolidata e un’atmosfera autentica.

La Tournèe dei quattro trampolini 2025-26 raggiunge il proprio epilogo. Come di consueto, l’atto conclusivo andrà in scena a Bischofshofen (Austria), la sola località a non aver mai cambiato la propria collocazione nell’ordine delle tappe. Farà, pertanto, da palcoscenico dell’atto conclusivo per la settantatreesima volta, poiché nella IV edizione, dovette alzare bandiera bianca a causa della scarsità di neve. Cionondimeno, il destino ha risarcito con gli interessi il borgo del salisburghese. Nelle edizioni LVI e LXX, il Paul-Außerleitner-Schanze (trampolino Paul Ausserleitner) ha recuperato la gara non disputata in precedenza a Innsbruck. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tournée dei 4 trampolini 2026, Bischofshofen: l’anomalo Drei Könige Springen

