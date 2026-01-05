Domani a Bischofshofen si svolgerà l’ultima gara della 74ª Tournée dei Quattro Trampolini, quarto evento della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Con gli accoppiamenti del sistema a eliminazione diretta, si determineranno i vincitori di questa importante tappa, conclusiva di un prestigioso circuito internazionale.

Domani si terrà a Bischofshofen l’ultima gara della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini, valevole anche come decima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Il Large Hill austriaco sarà decisivo come da tradizione per l’assegnazione dell’Aquila d’Oro, anche se quest’anno lo sloveno Domen Prevc si presenta sul Paul-Außerleitner-Schanze con un vantaggio abissale e sostanzialmente incolmabile. Il turno preliminare odierno ha stabilito la composizione dei 25 scontri diretti che vedremo nella prima serie di gara in base al formato KO System. Saranno due gli italiani impegnati sull’impianto salisburghese, con Alex Insam 37° che sfiderà la rising star polacca Kacper Tomasiak (14°) e con Giovanni Bresadola 43° che se la vedrà con il fortissimo giapponese Ren Nikaido (8°). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen 2026: gli accoppiamenti del KO system

Leggi anche: Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2026: gli accoppiamenti del KO system

Leggi anche: Tournée 4 Trampolini, Garmisch-Partenkirchen 2026: gli accoppiamenti del sistema KO system

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LIVE Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2026 in DIRETTA | ultima serie di qualificazione; Tournée 4 Trampolini oggi Bischofshofen 2026 | orario qualificazioni tv streaming; Classifica Tournée 4 Trampolini 2026 | Domen Prevc scappa via dopo Garmisch-Partenkirchen; Classifica Tournée 4 Trampolini 2026 | Domen Prevc ipoteca l’Aquila d’Oro dopo Innsbruck.

Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen 2026: gli accoppiamenti del KO system - Domani si terrà a Bischofshofen l'ultima gara della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini, valevole anche come decima tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it