Tour de Ski | tra Ganz e oltre quale Italia femminile verso Milano Cortina?

Il Tour de Ski rappresenta un importante banco di prova per le atlete italiane, con alcune ormai consolidate e altre in fase di crescita. Tra queste, solo due hanno completato tutte le tappe, evidenziando l’impegno e la costanza delle atlete italiane. La sfida verso Milano Cortina si avvicina, offrendo un’occasione per valutare le potenzialità e le ambizioni della squadra femminile in vista delle prossime competizioni internazionali.

Per quel che riguarda il Tour de Ski femminile, in casa Italia sono solo in due ad aver terminato l’intero novero delle tappe. Di loro, la migliore è e rimane Caterina Ganz, con il suo 17° posto che poteva essere qualcosa di meglio anche per sua stessa ammissione, visto che negli anni scorsi era andata meglio sul Cermis rispetto a quello che ha appena visto chiudersi l’edizione del ventennale. La sola altra arrivata alla fine è Martina Di Centa, lontana però da qualsiasi velleità di arrivare al top. E allora, per parlare di contingente azzurro, bisogna farlo non solo citando quella che comunque è stata una prova valida di Ganz, in rapporto al suo attuale potenziale, ma anche il discorso legato a Federica Cassol, della quale si son visti progressi buoni nel contesto a eliminazione diretta, quello che fino a poco tempo fa la metteva in sostanziale difficoltà. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de Ski: tra Ganz e oltre, quale Italia femminile verso Milano Cortina? Leggi anche: Classifica Tour de Ski 2026 donne: Diggins in testa, Ganz miglior italiana Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: occasione per Ganz! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ganz ottima 11/a nella mass start TL a serie di Dobbiaco. Diggins vince e allunga nella generale del Tour de Ski; Classifica Tour de Ski 2026 donne: Jessie Diggins vittoriosa, Ganz resta nelle 20; Diggins va in fuga nel Tour de Ski: rivivi il suo arrivo nella 20 km ad inseguimento; Simpson Larsen doma il Cermis, Diggins trionfa nel Tour; Ganz è 22/a nella Final Climb. Un eroico Pellegrino all'ultimo Tour de Ski della carriera, nel gran giorno di Klaebo e Diggins: "Sì, un po' mi brucia" - La terza volta ai piedi del podio nella kermesse centrale dell'inverno fa male a Chicco, ma ad un mese dalla grande avventura olimpica i segnali positivi non sono ... neveitalia.it

