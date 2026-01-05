Totti e Ilary nuova battaglia sul mantenimento | cosa sta succedendo

Sempre più intricata la vicenda tra Ilary Blasi e Francesco Totti, con nuovi sviluppi sul fronte del mantenimento. Dopo la denuncia di Ilary per il mancato pagamento dei danni alla loro villa, la conduttrice ha presentato al tribunale civile di Roma una richiesta per valutare la situazione finanziaria dell'ex calciatore. La disputa, che coinvolge questioni patrimoniali e di responsabilità, prosegue nel contesto di una separazione complessa e delicata.

Si fa sempre più serrato il braccio di ferro tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo la denuncia presentata nei giorni scorsi dalla conduttrice romana contro l'ex marito per il mancato pagamento dei danni dovuti a un crollo di un soffitto nella villa dell'Eur, Ilary è passata nuovamente al contrattacco, presentando una richiesta al tribunale civile di Roma per valutare la situazione economica dell'ex marito. L'intento della conduttrice è quello di capire se l'assegno di mantenimento che il Pupone le versa ogni mese da oltre due anni - su disposizione del tribunale nell'ambito del divorzio - è congruo oppure no. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Totti e Ilary, nuova battaglia sul mantenimento: cosa sta succedendo Leggi anche: Ilary Blasi e Francesco Totti, nuova battaglia legale sulla villa all’Eur Leggi anche: Guai per Totti e Bocchi, ultim’ora de La Repubblica: “Indagati”, cosa sta succedendo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ilary Blasi fa causa (ancora) a Francesco Totti: è crollato il soffitto della mega villa all’Eur; Non c'è pace per Ilary Blasi e Totti: crolla il soffitto della casa all'Eur, nuova denuncia; Crolla il soffitto nella villa all'Eur: Ilary Blasi denuncia Francesco Totti. Tutti i dettagli; Ilary Blasi denuncia Totti dopo il crollo del soffitto nella villa all'Eur e gli presenta il conto salato. Ilary Blasi e Francesco Totti, crisi senza fine: l’ultima denuncia infiamma i riflettori - Ilary Blasi denuncia Totti per il crollo del soffitto nella villa dell’Eur, aprendo un nuovo capitolo nella lunga battaglia legale tra gli ex coniugi. notizie.it

Crollo del controsoffitto nella villa all'Eur: Ilary Blasi porta Totti in tribunale - A quanto pare, l'ex calciatore non avrebbe rispettato alcuni obblighi stabili dal giudice. serial.everyeye.it

Ilary Blasi denuncia Totti e scoppia di nuovo la guerra: il motivo è assurdo, non crederete ai vostri occhi! - L'anno inizia in maniera a dir poco scoppiettante per gli ex coniugi Ilary Blasi e Francesco Totti: lei lo ha denunciato! donnapop.it

Nella saga infinita tra Ilary Blasi e Francesco Totti, mancava solo il crollo del soffitto. Letteralmente. Nella villa all’Eur, ex nido d’amore e ora campo minato legale, un pezzo di controsoffitto ha deciso di abbandonare la scena, forse stanco anche lui delle tensio - facebook.com facebook

Ilary Blasi fa causa a Francesco Totti per il crollo del soffitto della villa dell'Eur x.com

