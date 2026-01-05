Tornei della Befana e Mc Hip Hop Contest per Riccione inizia un gennaio spettacolare

A Riccione, il mese di gennaio si apre con eventi di rilievo dedicati allo sport e alla danza. Dal 3 al 6 gennaio si svolge la 30ª edizione del Mc Hip Hop Contest, un appuntamento importante che arricchisce il calendario locale. Contestualmente, si svolgono i Tornei della Befana, offrendo agli appassionati momenti di aggregazione e competizione. Un inizio d’anno ricco di attività che conferma Riccione come cornice di eventi culturali e sportivi di rilievo.

Il 2026 è partito alla grande a Riccione con un avvio spettacolare dello sport e della danza. Il 3 gennaio ha preso avvio la 30°edizione del Mc Hip Hop Contest, primo grande evento dell'anno che si concluderà il 6 gennaio con oltre 3.000 ballerini, 151 crew e la partecipazione dei più importanti.

