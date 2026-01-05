Torna la Befana del motociclista a Monza | come cambia la viabilità
Il 6 gennaio torna a Monza la Befana del motociclista, giunta alla sua 33ª edizione. Organizzata dal Moto Club Monza
Torna la Befana del motociclista. Come consuetudine da più di 30 anni a questa parte, siamo alla 33esima edizione, domani 6 gennaio torna a Monza la Befana del motociclista, manifestazione a scopo benefico organizzata dal Moto Club Monza "Oscar Clemencigh" che vedrà sfilare centauri per le vie. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
