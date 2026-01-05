Torna il grande freddo e forse un po' di neve | in programma la salatura delle strade

Con l’arrivo delle basse temperature previste nei prossimi giorni, si torna a parlare di condizioni invernali. È in programma la salatura delle strade per garantire la sicurezza della circolazione, in previsione di possibili nevicate o formazione di ghiaccio. È importante prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e adottare comportamenti adeguati per affrontare le criticità legate al freddo e alla neve.

Nuovo abbassamento delle temperature, con possibilità di precipitazioni nevose – o comunque di formazione di ghiaccio – nei prossimi giorni. Questa è la ragione per la quale la Provincia provvede ad una seconda salatura completa dell’intera rete stradale di competenza, per prevenire la formazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

