Torna il grande freddo e forse un po' di neve | in programma la salatura delle strade

Con l’arrivo delle basse temperature previste nei prossimi giorni, si torna a parlare di condizioni invernali. È in programma la salatura delle strade per garantire la sicurezza della circolazione, in previsione di possibili nevicate o formazione di ghiaccio. È importante prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e adottare comportamenti adeguati per affrontare le criticità legate al freddo e alla neve.

Nuovo abbassamento delle temperature, con possibilità di precipitazioni nevose – o comunque di formazione di ghiaccio – nei prossimi giorni. Questa è la ragione per la quale la Provincia provvede ad una seconda salatura completa dell’intera rete stradale di competenza, per prevenire la formazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Torna il grande freddo (e forse un po' di neve): in programma la salatura delle strade Leggi anche: Freddo, pioggia e forse neve: le previsioni per la settimana di Natale Leggi anche: Torna l’obbligo di catene o gomme da neve: l'elenco delle strade interessate Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Manovra inutile e ingiusta, ma il paese non reagisce più al grande freddo; Luca Carocci, “Gesucristo forse è morto di freddo”: album che attraversa le zone dell’esistenza; Elodie a Napoli non si aspettava così freddo in piazza Plebiscito: “Datemi la pelliccia…”; Avvio incoraggiante dei saldi ad Ascoli, bene l’abbigliamento con i commercianti soddisfatti. Torna il grande freddo, temperature in picchiata. Le previsioni per San Silvestro e Capodanno - Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con maggiori addensamenti sui settori pedemontani. rainews.it

