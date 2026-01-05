Torna a casa il sindaco del Salernitano pestato a Santo Stefano | Sto meglio

Il sindaco del Salernitano, vittima di un'aggressione avvenuta la sera di Santo Stefano, è tornato a casa e ha riferito di sentirsi meglio. L'episodio, ancora avvolto nel mistero riguardo agli autori, ha suscitato preoccupazione nella comunità. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto e garantire la sicurezza pubblica.

Tempo di lettura: < 1 minuto La sera di Santo Stefano era stato pestato brutalmente da una mano che, ad oggi, resta ancora misteriosa. A dieci giorni da quel grave episodio che gli ha provocato fratture e lesioni multiple, il sindaco di Castiglione del Genovesi (Salerno), Carmine Siano, è tornato a casa. A renderlo noto è stato lo stesso primo cittadino che, attraverso i social, ha fatto sapere di aver lasciato l’ospedale di Salerno. “Le mie condizioni sono in miglioramento e sto affrontando con serenità e gradualità il percorso di ripresa”, le parole di Siano. “In questo momento per me doloroso, ho sentito forte e sincera la vicinanza di tantissime persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torna a casa il sindaco del Salernitano pestato a Santo Stefano: “Sto meglio” Leggi anche: Sindaco salernitano pestato a sangue. Manfredi: "Inaccettabile" Leggi anche: Castiglione, il sindaco dopo l’aggressione di Santo Stefano: “Sono rientrato a casa, grazie per la vicinanza” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Salerno, sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito sotto casa: ricoverato in prognosi riservata; Sindaco nel Salernitano aggredito a bastonate da un uomo incappucciato; Sindaco aggredito a bastonate nel Salernitano, è grave; Sindaco picchiato nel Salernitano, indagini mirate. Castiglione del Genovesi, il sindaco pestato torna a casa: «Sto meglio» - La sera di Santo Stefano era stato pestato brutalmente da una mano che, ad oggi, resta ancora misteriosa. ilmattino.it

