Torino vs Udinese diciannovesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Torino e Udinese, valida per la diciannovesima giornata della Serie A 2025/2026, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre. I granata, desiderosi di consolidare la loro posizione, affrontano un avversario in calo, con l’obiettivo di avvicinarsi alle zone europee. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Contro i friulani in fase calante, i granata vogliono vincere per avvicinarsi alla zona europea. Torino vs Udinese si giocherà mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. TORINO VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata cercano il secondo successo consecutivo, dopo quello ottenuto a Verona nell’ultimo turno di campionato, Per il quarto nelle ultime cinque partite, per avvicinarsi ulteriormente alla zona europea. La squadra di Baroni pare aver superato il momento contradditorio di un mese fa, allontanandosi in maniera considerevole dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

