Il match tra Torino e Udinese, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:45, rappresenta l'ultimo impegno del girone d'andata per entrambe le squadre. In questa occasione, si analizzeranno le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, offrendo un quadro completo e obiettivo di una partita importante per le rispettive ambizioni di classifica.

Il Torino è in netta crescita e intende proseguire sulla strada intrapresa provando a far registrare un altro risultato positivo nel turno casalingo con l’Udinese, con cui chiude il girone d’andata. I granata sono risaliti al decimo posto insieme al Sassuolo grazie alla netta vittoria sul campo del Verona, con la quale hanno archiviato il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torino-Udinese (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi anche: Torino-Udinese (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Torino-Udinese (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Torino-Udinese mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Torino-Udinese mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Parma-Inter mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Nerazzurri favoriti al Tardini; Parma-Inter mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Nerazzurri favoriti al Tardini.

Torino-Udinese: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Udinese, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20. tuttosport.com

Torino-Udinese, i convocati: out Gineitis, ci sono i Primavera Acquah e Pellini - Udinese, in programma al Grande Torino, mercoledì alle 20:45 ... toro.it