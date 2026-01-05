Torino-Udinese mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Il match tra Torino e Udinese si disputa mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:45. In questa occasione, le due squadre si affrontano nel turno casalingo del Torino, con l’obiettivo di chiudere il girone d’andata con un risultato positivo. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per un confronto equilibrato e importante per entrambe le compagini.
Il Torino è in netta crescita e intende proseguire sulla strada intrapresa provando a far registrare un altro risultato positivo nel turno casalingo con l’Udinese, con cui chiude il girone d’andata. I granata sono risaliti al decimo posto insieme al Sassuolo grazie alla netta vittoria sul campo del Verona, con la quale hanno archiviato il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Lazio-Fiorentina (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Parma-Inter (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Probabili formazioni Torino Udinese - Scopri i giocatori diffidati, squalificati, infortunati, indisponibili e in panchina per la ... corrieredellosport.it
Torino - Udinese allo Stadio Olimpico Grande Torino - Il match è in programma alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino, con apertura dedicata al settore ospiti per i tifosi bianconeri. mentelocale.it
Udinese, incostanza è la parola del momento: a Torino per una prestazione diversa - facebook.com facebook
#SerieA, le designazioni arbitrali: Torino - Udinese affidata a Maresca #toronews #torinofc #torino Clicca qui per l’articolo x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.