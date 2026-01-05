Torino blues society & the sugar pine in concerto alla Pecora Nera

Da baritoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Torino Blues Society si esibisce per la prima volta in Puglia, presso la Pecora Nera di Cassano delle Murge. Questo storico pub indipendente è riconosciuto come un punto di riferimento per la musica dal vivo di qualità. L’evento vedrà anche la partecipazione di The Sugar Pine, offrendo un’occasione per ascoltare performance di livello in un ambiente autentico e accogliente.

La Torino Blues Society arriva per la prima volta in Puglia con un concerto speciale alla Pecora Nera di Cassano delle Murge, storico pub indipendente e punto di riferimento per la musica live di qualità.Dopo la recente esperienza a New York, culminata con l’esibizione sullo storico palco del The. 🔗 Leggi su Baritoday.it

torino blues society amp the sugar pine in concerto alla pecora nera

© Baritoday.it - Torino blues society & the sugar pine in concerto alla Pecora Nera

Leggi anche: Enjoy the Blues: concerto + jam blues Bida & Groovemakers

Leggi anche: La Pecora Nera tra Roma, Milano e Torino

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.