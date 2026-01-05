Torino blues society & the sugar pine in concerto alla Pecora Nera
La Torino Blues Society si esibisce per la prima volta in Puglia, presso la Pecora Nera di Cassano delle Murge. Questo storico pub indipendente è riconosciuto come un punto di riferimento per la musica dal vivo di qualità. L’evento vedrà anche la partecipazione di The Sugar Pine, offrendo un’occasione per ascoltare performance di livello in un ambiente autentico e accogliente.
La Torino Blues Society arriva per la prima volta in Puglia con un concerto speciale alla Pecora Nera di Cassano delle Murge, storico pub indipendente e punto di riferimento per la musica live di qualità.Dopo la recente esperienza a New York, culminata con l'esibizione sullo storico palco del The.
