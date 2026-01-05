Topi nel soffitto della Rianimazione Pazienti trasferiti reparto chiuso 6 giorni

Dal 30 dicembre, la Rianimazione dell’Ospedale Santa Croce di Fano è rimasta chiusa per sei giorni a causa di lavori di coibentazione del soffitto e interventi strutturali necessari per garantire la sicurezza. Durante questo periodo, i pazienti sono stati trasferiti in altre strutture. La chiusura si è resa necessaria per risolvere problematiche legate all’età del reparto e a segnalazioni di rumori provenienti dal soffitto.

Dal 30 dicembre fino a ieri la Rianimazione dell’Ospedale Santa Croce di Fano è rimasta temporaneamente chiusa per lavori programmati, legati alla coibentazione del soffitto e a un intervento strutturale reso necessario dall’età del reparto e da strane segnalazioni, che riferivano di rumori provenienti dal soffito. Segnalazioni veritiere. Durante le ispezioni tecniche infatti nel controsoffitto è emersa la presenza di escrementi di topi, circostanza che ha portato all’attivazione delle procedure previste, compresa la derattizzazione affidata a una ditta specializzata. A chiarire la sequenza degli eventi sono il direttore generale dell’Ast Pesaro Urbino, Alberto Carelli e Luana Stefanelli, della direzione medica del Santa Croce, che respingono con decisione alcune voci allarmistiche che ieri erano iniziate a circolare in città a seguito della notizia della riapertura del reparto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Topi nel soffitto della Rianimazione. Pazienti trasferiti, reparto chiuso 6 giorni Leggi anche: Al via il trasloco nel nuovo ospedale, trasferiti i primi pazienti Leggi anche: Crolla un tubo dal soffitto della piscina, impianto chiuso a tempo indeterminato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Topi nel soffitto della Rianimazione. Pazienti trasferiti, reparto chiuso 6 giorni. Allarme topi in un ospedale del Ragusano, chiuso il reparto di Rianimazione: pazienti trasferiti e bonifica in corso - I roditori hanno invaso il reparto di Rianimazione, costringendo alla chiusura immediata del reparto e al trasferimento dei pazienti in ... ilfattoquotidiano.it Topi in ospedale nel Ragusano, chiuso reparto di Rianimazione - In seguito al ritrovamento di alcuni ratti nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, nel Ragusano, il reparto è stato chiuso dalla direzione sanitaria del nosocomio e i pazienti ... ansa.it Topi nell'ospedale di Vittoria, chiuso il reparto di Rianimazione - Sono stati trovati dei topi nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, nel Ragusano, in particolare nell'ala vecchia dell'ospedale, al secondo piano. tg24.sky.it Questa è l’immagine che ricorderemo tutti per tanto tempo , dove si vedono ragazzi felici e spensierati, ignari di ciò che da lì a pochi secondi sarebbe successo. Tutto all’interno di un locale senza vie di fuga, intrappolati come topi, con il soffitto tappezzato - facebook.com facebook Ecco perché governo ha dato il bonus alle famiglie che vogliono mandare i figli alle scuole private, così non gli piovono i topi e i soffitti in testa. Anche con l'articolo 33 della Costituzione ci possiamo fare gli origami. Anche in questo caso, il garante muto. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.