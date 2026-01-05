Top of the Music 2025 Olly è il re delle vendite sorpresa Caparezza

Le classifiche Top of the Music 2025, pubblicate da FIMI e NIQ, offrono un quadro completo delle vendite e degli ascolti musicali nel corso dell’anno. Olly si conferma il protagonista delle vendite, mentre sorprende la presenza di Caparezza tra i più ascoltati. Questi dati rappresentano un punto di riferimento importante per comprendere le tendenze e i gusti del pubblico italiano nel panorama musicale.

Le classifiche annuali Top of the Music by FIMINIQ, le uniche omnicomprensive di tutti i canali di vendita e ascolto. Anche il 2025 ha avuto una colonna sonora fortemente dominata dalla musica italiana: lo testimoniano le classifiche annuali Top of the Music by FIMINIQ, le uniche omnicomprensive di tutti i canali di vendita e ascolto (fisico, digitale, audio streaming premium e free, video streaming). Nell’anno delle scene fortemente calcate dalle grandi superstar globali – da Bad Bunny a Taylor Swift – il repertorio locale resta infatti al centro dei consumi degli italiani, occupando l’85% della Top 100 Album: un risultato straordinario se paragonato al dato del 2015, fermo al 69%. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Sony Music Italy chiude il 2025 con numeri da capogiro: primo posto occupato per 22 settimane negli album e ben 27 nei singoli. Un anno dominato dal "fenomeno" Olly, ma che ha visto brillare anche Fabri Fibra, Alessandra Amoroso e i Pink Floyd. Analizzia - facebook.com facebook

SONY MUSIC ITALY celebra un 2025 da record, dominando le classifiche FIMI/NIQ ITALIA. Olly al vertice della classifica degli album più venduti per 12 settimane con “Tutta vita” x.com