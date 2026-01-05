Tony Effe | la biografia

Tony Effe, nome d’arte di Nicolò Rapisarda, è un rapper e produttore musicale romano nato nel 1991. Nel 2014 ha cofondato la Dark Polo Gang, gruppo noto nel panorama trap italiano. La sua carriera si distingue per uno stile riconoscibile e una presenza costante nel mondo della musica urbana.

ROMA – Tony Effe, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, nasce a Roma nel 1991. Nel 2014 fonda, assieme agli altri componenti del gruppo, la Dark Polo Gang. Nel 2021 è finalmente pronto a pubblicare il suo disco solista “Untouchable”, con il quale debutta direttamente alla prima posizione della classifica italiana degli album (FIMIGFK). Con la collaborazione dei produttori Drillionaire, Sick Luke e Luke Lies, “Untouchable” si configura come un album in grado di sorprendere, mischiando sonorità diverse, ma che soprattutto ribadisce un concetto molto importante “Nel 2021 la Trap vive ancora”; Untouchable si conferma disco di platino e i singoli all’interno Effe (platino), Colpevole (Oro) e Ke Lo Ke (Oro). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

