Tonino Pieracci scortato dai facchini | La sua vita luminosa pesa più della sua morte

Antonio Pieracci, conosciuto come Tonino, è stato accompagnato nel suo ultimo viaggio da una presenza significativa di facchini e amici. La sua vita, ricca di momenti e di valori, rimarrà impressa nella memoria di chi lo ha conosciuto. Con rispetto e semplicità, si rende omaggio a una persona che ha lasciato un segno duraturo, dimostrando che il suo esempio e la sua umanità pesano più di ogni altra considerazione.

Domani l’ultimo saluto al facchino Antonio Pieracci Vetralla - Amici e parenti si stringono attorno ai famigliari alle 15 nella chiesa del Cristo re alla Botte per i funerali di Tonino, morto il 3 gennaio Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2026/01/domani-lultimo-saluit - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.