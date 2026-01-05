Tonino Pieracci scortato dai facchini | La sua vita luminosa pesa più della sua morte
Antonio Pieracci, conosciuto come Tonino, è stato accompagnato nel suo ultimo viaggio da una presenza significativa di facchini e amici. La sua vita, ricca di momenti e di valori, rimarrà impressa nella memoria di chi lo ha conosciuto. Con rispetto e semplicità, si rende omaggio a una persona che ha lasciato un segno duraturo, dimostrando che il suo esempio e la sua umanità pesano più di ogni altra considerazione.
Antonio Pieracci, per tutti Tonino, è stato accompagnato nel suo ultimo viaggio da una folla commossa. Storico facchino di santa Rosa, è morto a 68 anni per una malattia. I funerali si sono svolti lunedì 5 gennaio a Vetralla, dove viveva, e hanno visto la partecipazione di tantissimi amici. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Viterbo – La città piange il Facchino di Santa Rosa Tonino Pieracci, era malato da tempo - Il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa è in lutto per la prematura scomparsa di Antonio Pieracci, per tutti Tonino, venuto a mancare nella mattinata ... etrurianews.it
Domani l’ultimo saluto al facchino Antonio Pieracci Vetralla - Amici e parenti si stringono attorno ai famigliari alle 15 nella chiesa del Cristo re alla Botte per i funerali di Tonino, morto il 3 gennaio Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2026/01/domani-lultimo-saluit - facebook.com facebook
