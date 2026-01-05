Tonino Pieracci scortato dai facchini | La sua vita luminosa pesa più della sua morte

Antonio Pieracci, conosciuto come Tonino, è stato accompagnato nel suo ultimo viaggio da una presenza significativa di facchini e amici. La sua vita, ricca di momenti e di valori, rimarrà impressa nella memoria di chi lo ha conosciuto. Con rispetto e semplicità, si rende omaggio a una persona che ha lasciato un segno duraturo, dimostrando che il suo esempio e la sua umanità pesano più di ogni altra considerazione.

Antonio Pieracci, per tutti Tonino, è stato accompagnato nel suo ultimo viaggio da una folla commossa. Storico facchino di santa Rosa, è morto a 68 anni per una malattia. I funerali si sono svolti lunedì 5 gennaio a Vetralla, dove viveva, e hanno visto la partecipazione di tantissimi amici. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

FOTO | Tonino Pieracci funerali.

