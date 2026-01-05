Tivù Verità | Belpietro | Aurora vittima dell' immigrazione senza controllo

L'articolo analizza il caso di Aurora Livoli, vittima di un omicidio attribuito a un immigrato clandestino con precedenti e decreti di espulsione non applicati. Secondo Maurizio Belpietro, il caso evidenzia le criticità del sistema di gestione dell’immigrazione e delle procedure di espulsione in Italia. Si approfondiscono le implicazioni di un sistema che, secondo alcuni, non riesce a garantire adeguata sicurezza pubblica.

Un immigrato clandestino con precedenti per violenza sessuale, due decreti di espulsione mai eseguiti e anni di libertà in Italia: secondo Maurizio Belpietro, il caso dell’omicidio di Aurora Livoli mostra il fallimento totale del sistema delle espulsioni. Tra garantismo senza limiti, provvedimenti annullati e controlli mancati, chi è pericoloso resta libero di colpire. Leggi qui l'editoriale di Maurizio Belpietro. 🔗 Leggi su Laverita.info

