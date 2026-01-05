Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto il calendario delle aste dei Titoli di Stato italiane per gennaio 2026. Le emissioni previste nel primo mese dell’anno si svolgeranno in diverse sessioni, offrendo un quadro dettagliato delle operazioni di mercato. Di seguito sono riportate le date ufficiali delle aste, utili per investitori e operatori finanziari che desiderano seguire l’andamento dei titoli di Stato italiani.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il calendario 2026 delle emissioni dei titoli di Stato italiani e, per gennaio, il quadro è scandito da più tappe ravvicinate. Il mese prevede cinque aste: 9 gennaio BOT, 13 gennaio titoli a medio-lungo termine, 27 gennaio BTP Short Term e BTP€i, 28 gennaio nuovo BOT e 29 gennaio seconda asta sul medio-lungo. Un’agenda che combina strumenti di breve durata e scadenze più estese. BOT. Per i Buoni Ordinari del Tesoro sono in programma due collocamenti, il 9 e il 28 gennaio 2026. Si tratta di titoli “zero coupon”: non pagano interessi periodici e vengono rimborsati a valore nominale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Titoli di Stato, tutte le date delle aste del Tesoro a gennaio 2026

Leggi anche: Curling, il calendario ufficiale delle Olimpiadi 2026. Date e orari di tutte le partite dell’Italia

Leggi anche: Tour di lady gaga tutte le date del mayhem ball 2026

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Btp e Bot, calendario delle aste dei Titoli di Stato a gennaio 2026: date e cosa sapere; Titoli di Stato, tutte le date delle aste del Tesoro a gennaio 2026; Titoli di Stato: il calendario emissioni 2026 dopo un 2025 memorabile; Titoli di Stato, il calendario di tutti i BTP e BOT in arrivo a gennaio 2026.

Btp e Bot, calendario delle aste dei Titoli di Stato a gennaio 2026: date e cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Btp e Bot, calendario delle aste dei Titoli di Stato a gennaio 2026: date e cosa sapere ... tg24.sky.it