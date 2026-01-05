Tinet Prata campione d' inverno | battuta Sorrento per 3-0
La Tinet Prata si conferma campione d'inverno dopo la vittoria per 3-0 contro Sorrento. Con questa prestazione, la squadra di Mario Di Pietro mantiene la prima posizione in classifica, rafforzando il proprio rendimento dopo la recente trasferta a Cantù. Il risultato sottolinea la continuità e l'impegno del team nel corso della stagione, posizionandolo in una posizione favorevole per il prosieguo del campionato.
La Tinet Prata c'è, ed è campione d'inverno. Grazie alla prova messa in campo nella serata di ieri in casa contro Sorrento, la squadra di Mario Di Pietro mantiene la vetta dopo la giornata storta a Cantù. I numeri sembrano dare ragione ai gialloblù: sette vittorie su sette (con un solo set.
