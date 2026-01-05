Timothée Chalamet la prima pubblica dedica d' amore a Kylie Jenner sul palco dei Critics Choice Awards | Grazie per aver gettato le basi della nostra relazione Ti amo

Durante i Critics Choice Awards, Timothée Chalamet ha ricevuto il premio come miglior attore protagonista per Marty Supreme. Nel suo discorso di ringraziamento, ha rivolto alla fidanzata Kylie Jenner una dedica pubblica, affermando: «Grazie per aver gettato le basi della nostra relazione. Ti amo». Un momento intimo condiviso sul palco, che ha suscitato attenzione tra i fan e i media per la spontaneità e sincerità delle parole.

