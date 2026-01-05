Warner Bros. ha pubblicato il trailer ufficiale di Ti Uccideranno, un film horror-action-comedy con protagonista Zazie Beetz, in arrivo nelle sale il 26 marzo 2026. Diretto da Kirill Sokolov e scritto da Sokolov e Alex Litvak, il film è prodotto da New Line Cinema e Nocturna, con un cast che include anche Myha’la, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham e Patricia Arquette. La bizzarra trama del film segue una giovane donna che deve sopravvivere a una notte al Virgil, un covo misterioso e oscuro di un culto demoniaco, prima di essere sacrificata. Ne nasce uno scontro cinematografico audace e senza freni, tra uccisioni efferate e un umorismo nerissimo, con un mix di adrenalina e sangue che promette di catturare il pubblico. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Ti Uccideranno | Zazie Beetz contro un setta satanica nel pazzo trailer

