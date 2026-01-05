The Pitt nella seconda stagione scatena un nuovo dibattito | Intelligenza Artificiale sì o no?

La seconda stagione di The Pitt arriva su HBO Max dal 13 gennaio, offrendo un nuovo episodio ogni settimana. La serie, vincitrice di cinque Emmy, prosegue il suo racconto senza enfasi, suscitando riflessioni su temi attuali come l’Intelligenza Artificiale. Un contesto che invita a un dibattito equilibrato e approfondito, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso delle aspettative del pubblico.

The Pitt, la serie tv che ha vinto – anche un po’ a sorpresa - 5 Emmy lo scorso anno, tra cui quello per la migliore serie drammatica e il miglior attore protagonista (Noah Wyle ), torna con la seconda stagione dal 13 gennaio sulla nuova piattaforma HBO Max, con un nuovo episodio a settimana. Vedremo lo stesso ospedale – siamo nell'immaginario Pittsburgh Trauma Medical Center, da cui il diminutivo «The Pitt» che, però, in inglese, sta anche per luogo infernale e senza via d’uscita – dieci mesi dopo la fine della prima stagione, seguendo lo stesso format, ovvero 15 episodi di circa un’ora ciascuno che corrispondono alla durata di un singolo turno al pronto soccorso, in questo caso durante il 4 luglio, ovvero l’Independence Day. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

