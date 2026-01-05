The Pitt 2 secondo Patrick Ball e Katherine LaNasa | La comunità? Aiuta ad essere più umani

In questa intervista, Patrick Ball e Katherine LaNasa riflettono sul ruolo della comunità nel rafforzare il senso di umanità. Con parole sincere, condividono come il supporto reciproco possa influire positivamente sulla vita di ciascuno. Un approfondimento sulle nuove stagioni dello show che continua a esplorare i valori e le relazioni umane, offrendo uno sguardo autentico e coinvolgente sul tema.

La nostra video intervista ai due protagonisti, tornanti - alla grande - nelle nuove puntate dello show rivelazione. La seconda stagione è su HBO Max dal 13 gennaio. Attualmente, poche serie riescono a competere con The Pitt. Arrivato alla seconda stagione - un episodio a settimane su HBO Max dal 13 gennaio - lo show creato da R. Scott Gemmill e prodotto da John Wells e Noah Wyle (anche protagonista, nel ruolo già cult del dottor Michael "Robby" Robinavitch) è - tra l'altro - una splendida fucina di talenti. Accanto a Wyle, un cast che, puntata dopo puntata, rende The Pitt un medical drama in cui la coralità funge da filo narrativo, portando in primo piano tutti i personaggi, mai secondari.

