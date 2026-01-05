The Beauty | Il trailer italiano della nuova serie in arrivo su Disney+

Disney+ ha pubblicato il trailer di The Beauty, la nuova serie FX creata da Ryan Murphy e Matt Hodgson. Basata sul fumetto di Jeremy Haun e Jason A., la serie si presenta come un’opera che esplora temi di bellezza e identità. Il trailer offre un’anteprima delle atmosfere e dei personaggi, anticipando un prodotto che si propone di affrontare questioni attuali attraverso una narrazione coinvolgente.

Disney+ ha rilasciato il trailer ufficiale di The Beauty, la serie FX creata da Ryan Murphy e Matt Hodgson, basata sull'omonimo comic book di Jeremy Haun e Jason A. Hurley. Il trailer mostra un mix di sci-fi e body horror, con agenti FBI che investigano su un virus mortale chiamato "The Beauty" che causa effetti estetici ma letali. Il cast include Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher e Rebecca Hall, con una trama che promette intrighi, corruzione e una corsa contro il tempo.

