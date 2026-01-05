Thais Wiggers operazione alla caviglia dopo incidente | Comincio anno con un piede bionico

Thais Wiggers ha subito un intervento alla caviglia a seguito di un incidente in montagna, che ha causato una frattura al malleolo peroneale. L'intervento ha previsto l'inserimento di una placca di titanio. La modella brasiliana ha condiviso con i suoi follower di iniziare il nuovo anno con un

(Adnkronos) – "Piede bionico" per Thais Wiggers. La modella brasiliana ha aggiornato sulle sue condizioni di salute dopo l'incidente in montagna che ha portato alla frattura della caviglia: "Inizierò il mio anno così! Con il piede destro "bionico"!! Oggi mi sono operata la frattura al malleolo peroneale, mi hanno messo una placca di titanio e .

Thais Wiggers, operazione alla caviglia dopo incidente: “Comincio anno con un piede bionico” - La modella brasiliana ha aggiornato sulle sue condizioni di salute dopo l’incidente in montagna che ha portato alla frattura della caviglia: “Inizierò ... msn.com

''Piede destro bionico'': Thais Wiggers operata dopo l’incidente a Natale, ecco come sta l’ex velina - Thais Wiggers è stata operata dopo l’incidente di cui è stata vittima a Natale: sul social svela come sta. gossip.it

Thais Wiggers operata dopo l'incidente sulla neve: «Ora ho un piede bionico e sono a credito con la fortuna». Le foto in ospedale - facebook.com facebook

