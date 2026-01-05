Thais Wiggers, ex velina, è stata recentemente sottoposta a un intervento al piede a seguito di un incidente sulla neve. L’esperienza ha segnato l’inizio del 2026 per lei, che ha commentato di sentirsi “a credito con la fortuna”. La notizia evidenzia l’importanza di prestare attenzione durante le attività invernali e di seguire le indicazioni mediche per un pieno recupero.

Il 2026 non è iniziato nel migliore dei modi per Thais Wiggers. L’ex velina infatti è stata sottoposta ad un delicato intervento al piede dopo un incidente sulla neve. A raccontarlo è stata proprio la modella che su Instagram ha pubblicato una foto dall’ospedale. Tutto è iniziato con una caduta avvenuta mentre si trovava in montagna con gli amici il giorno di Santo Stefano, poi l’intervento avvenuto a Milano, al rientro a casa. Thais Wiggers, le foto dall’ospedale con Julia. Thais Wiggers ha pubblicato alcuni scatti dall’ospedale, subito dopo aver subito un intervento per sistemare una frattura al malleolo peroneale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Thais Wiggers operata dopo un incidente sulla neve: “Sono a credito con la fortuna”

Leggi anche: Thais Wiggers operata alla caviglia dopo l’incidente in montagna: “Inizio così il 2026, presto tornerò a camminare”

Leggi anche: Thais Wiggers, operazione alla caviglia dopo incidente: “Comincio anno con un piede bionico”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Roberto Carlos operato d'urgenza per un problema al cuore; La Ruota della Fortuna si prepara a grandi novità per il gioco e i premi dopo l’Epifania.

Thais Wiggers e inizio d'anno in corsia: operata dopo l'incidente in montagna - Thais Wiggers e inizio d'anno in corsia, operata dopo l'incidente in montagna racconta sui social la sua ripartenza tra ironia e l'amore della figlia. msn.com