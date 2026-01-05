Thais Wiggers operata alla caviglia dopo l'incidente in montagna | Inizio così il 2026 presto tornerò a camminare

Thais Wiggers è stata recentemente sottoposta a intervento chirurgico alla caviglia dopo una frattura occorsa durante una vacanza in montagna. La modella ha condiviso sui social il suo stato di recupero, annunciando con ottimismo l’inizio del nuovo anno e la ripresa delle attività motorie. Questo episodio evidenzia l’importanza di un adeguato trattamento e di una corretta riabilitazione in seguito a infortuni sportivi o accidentali.

Thais Wiggers operata dopo l'incidente sulla neve: «Ora ho un piede bionico e sono a credito con la fortuna». Le foto in ospedale - Non si aspettava certo di cominciare il suo 2026 in ospedale Thais Wiggers, ma nonostante l'incidente l'ex velina di Striscia non ha perso il sorriso e l'ironia. msn.com

Thais Wiggers operata dopo l'incidente: "Inizierò il mio anno così". Le foto dall'ospedale - La ex velina ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute dopo l'infortunio avvenuto nei giorni scorsi in montagna ... today.it

Thais Wiggers, incidente in montagna: vacanze di Natale in ospedale Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook

