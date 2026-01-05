Testamento in favore del canile di Firenze | Fernanda lascia 600mila euro Ecco come verranno impiegati i soldi

Fernanda ha lasciato 600mila euro al canile di Firenze, destinati a migliorare le strutture e la sostenibilità energetica. I fondi saranno impiegati per realizzare dieci nuovi box, riqualificare gli spazi destinati ai ricoveri e potenziare le attività di cura degli animali. Questo gesto contribuirà a garantire un ambiente più adeguato e sostenibile per gli animali ospitati, rafforzando l’impegno del canile fiorentino nel benessere degli animali e nella comunità.

Firenze, 5 gennaio 2026 – La realizzazione di dieci nuovi box, una migliore sostenibilità energetica e la riqualificazione degli spazi destinati al ricovero e alla cura degli animali. La giunta del Comune di Firenze ha dato il via all'ampliamento del Parco degli Animali, su proposta della vicesindaca e assessora all'ambiente Paola Galgani. L'intervento, curato dalla Direzione ambiente, prevede un investimento complessivo di 850mila euro. Lascia 600mila euro al canile, testamento da capogiro per il Parco degli animali Il lascito testamentario. Della cifra complessiva, 580mila euro derivano da un generoso lascito testamentario di Fernanda Rafanelli, cittadina fiorentina, mentre la restante parte è finanziata direttamente dal Comune di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Testamento in favore del canile di Firenze: Fernanda lascia 600mila euro. Ecco come verranno impiegati i soldi Leggi anche: Il testamento del ristoratore. Muore e lascia 5 milioni di euro ai Comuni di Casina e Marbella: "Intitolatemi la strada di casa" Leggi anche: Distretto sanitario, ancora disagi. Impiegati nei container da mesi. Spesi 280mila euro, soldi pubblici La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Testamento in favore del canile di Firenze: Fernanda lascia 600mila euro. Ecco come verranno impiegati i soldi - Fernanda Rafanelli, fiorentina, nel 2022 ha deciso di destinare la sua ingente fortuna a tre strutture d’eccellenza del territorio nella cura di bambini, anziani e animali. lanazione.it

Mia madre è venuta a mancare senza lasciare testamento e mio fratello si è appropriato di tutto. Cosa faccio - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.