Tessera elettorale | cos’è come viene rilasciata

La tessera elettorale è un documento ufficiale che consente di partecipare alle elezioni, attestando l’iscrizione nelle liste elettorali del proprio comune di residenza. Viene rilasciata dall’ufficio elettorale del Comune e rappresenta un requisito fondamentale per esercitare il diritto di voto. Conoscere le modalità di rilascio e le caratteristiche della tessera è importante per garantire la partecipazione alle consultazioni elettorali.

ROMA – La tessera elettorale è il documento che permette l’esercizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza. Deve essere usata per tutte le consultazioni elettorali ed è valida fino all’esaurimento dei diciotto spazi predisposti per la certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione. In occasione delle consultazioni elettorali gli uffici comunali, per consentire il rilascio delle tessere elettorali, restano aperti con uno sportello dedicato in particolari giornate e fasce orarie. La tessera viene rilasciata per: compimento dei 18 anni di età entro l’8 giugno 2024;. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

